Calcio | pm di Milano sotto scorta dopo inchiesta su curve

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Paolo Storari, pm della Dda di Milano e uno dei titolari dell'inchiesta che ha permesso di azzerare i vertici delle curve milanesi, è sotto scorta. La decisione presa dalla prefettura, su richiesta del procuratore capo Marcello Viola vista la delicatezza dell'indagine e i presunti legali con la 'ndrangheta di alcuni protagonisti, prevede una scorta armata con due persone (scorta di quarto livello, ndr) per almeno sei mesi. Sara Ombra, co-titolare del fascicolo, è già da tempo sotto scorta per altre inchieste sulla criminalità organizzata.

