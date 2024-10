Benevento-Latina, prevendita al via (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 7 ottobre 2024 e fino alle ore 15:45 del 13 ottobre p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link ticketone.it nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di Campionato di Serie C Benevento-Latina, in programma il giorno 13 ottobre p.v. alle ore 15:00. Anteprima24.it - Benevento-Latina, prevendita al via Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlCalcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 7 ottobre 2024 e fino alle ore 15:45 del 13 ottobre p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link ticketone.it nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di Campionato di Serie C, in programma il giorno 13 ottobre p.v. alle ore 15:00.

Contrasto ai conferimenti illeciti - martedi 8 ottobre la conferenza di Asia Benevento. Interverranno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella; l'assessore comunale all'Ambiente, Alessandro Rosa; la consigliera con delega alle Contrade, Loredana Iannelli; l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro; il comandante della polizia municipale di Benevento, Giuseppe Vecchio.

Teatro Romano - il 6 ottobre rievocazione storica "L'assedio del 663" a cura di Benevento Longobarda. È un'occasione perfetta per immergersi nell'arte e nella storia senza dover mettere mano al portafoglio: un'opportunità per scoprire o riscoprire le meraviglie del nostro patrimonio culturale. Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 6 ottobre 2024 si rinnova l'appuntamento con

ConosciAMO BENEVENTO - il 16 ottobre al via il tour in provincia del Benevento Calcio. Il Benevento Calcio invita tutte le comunità a partecipare e a vivere questa straordinaria esperienza insieme ai propri beniamini. L'iniziativa vedrà la partecipazione attiva dei sindaci e degli assessori allo sport dei comuni coinvolti, favorendo un dialogo diretto tra il club e le comunità