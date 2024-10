Atp e Wta 2024, i tabelloni dei tornei della stagione (Di lunedì 7 ottobre 2024) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2023. Si parte a gennaio con la United Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione al primo Slam della stagione, gli Australian Open. 2023 che si preannuncia decisamente interessante sia a livello maschile che femminile. Riuscirà Jannik Sinner ad avvicinarsi a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz? Sarà ancora il serbo al vertice a fine anno? E nella WTA Aryna Sabalenka e Coco Gauff vogliono minare la leadership di Iga Swiatek. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draws settimana per settimana dei tornei in corso. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La lista di tutti ideiAtp e Wta per latennistica 2023. Si parte a gennaio con la United Cup, per poi proseguire con i variin preparazione al primo Slam, gli Australian Open. 2023 che si preannuncia decisamente interessante sia a livello maschile che femminile. Riuscirà Jannik Sinner ad avvicinarsi a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz? Sarà ancora il serbo al vertice a fine anno? E nella WTA Aryna Sabalenka e Coco Gauff vogliono minare la leadership di Iga Swiatek. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draws settimana per settimana deiin corso.

