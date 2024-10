Lanotiziagiornale.it - Altro che rivoluzione, i nuovi capi ultras dell’Inter legati a quelli vecchi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Cambiare tutto per non cambiare nulla. È la “” promessa dalla curva interista dopo gli arresti (e gli omicidi) che ne hanno azzerato i vertici (tempesta mediatica e giudiziaria”, la definiscono gli). A partire dal triunvirato che da giovedì scorso guida il tifo della ex Curva Nord, Nino Ciccarelli, Gianni Borriello, alias Gianni Fish, e Ivan Luraschi. A loro sarebbe affidato il compito di “ripulire” il marcio scoperto dalla procura di Milano (creste milionarie sui biglietti, racket, estorsioni, pestaggi, scontri di piazza, infiltrazioni della ‘ndrangheta), dovuto, secondo il comunicato deglinerazzurri, alla loro “leggerezza nel monitorare la gestione organizzativa ed economica della curva”.