Liberoquotidiano.it - "Al 99% manifestazione pacifica": Cento la spara grossa, la reazione di Delmastro in diretta | Guarda

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Paolocopia e incolla la posizione di Elly Schlein sugli scontri di piazza di sabato scorso. Come è noto i pro-Pal hanno dato vita a violenze inaudite sui poliziotti. Ma una parte della sinistra, incluso il Pd con la segretaria, ha definito "perlopiù pacifiche le manifestazioni". E così a 4 di Sera, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, nella puntata di questa sera, lunedì 7 ottobre, è arrivata la presa di posizione di Paolo: "È stata unaper il 99%". Una frase sconcertante se rapportata ai numeri che segnalano 34 agenti feriti in poche ore. Ad ascoltare le parole diin collegamento c'è il sottosegretario alla Giustizia, Andrea: "Ma come si può dire? Come?!", ha affermato con forza portandosi le mani sul volto mostrando tutto il suo dissenso.