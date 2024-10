Agguato a Pisa uomo di 37 anni ucciso davanti al figlio con un proiettile alla tempia

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)mortale a. Nella serata di domenica un 37enne di origini albanesi è statoalcon un colpo di pistola. L’omicidio è avvenuto nella frazione di Oratorio, mentre stava per partire una processione in occasione della festa della Madonna del Rosario. La vittima è stata freddata nella corte della sua abitazione. L’era appena rientrato a casa ed aveva parcheggiato il suo furgone. Il mezzo era ancora in moto all’arrivo della polizia, a cui sono state affidate le indagini coordinate dal sostituto procuratore Egidio Celano. Sul posto sono stati trovati cinque bossoli di pistola calibro 22, ma solo unsarebbe andato a segno, un colpo mortaletesta. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio, né l’ambiente dentro il quale sarebbe maturato. L’, padre di due figli piccoli, è incensurato.