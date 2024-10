Accensione riscaldamento a Pordenone, quando si possono accendere i termosifoni: le regole (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le giornate si accorciano sempre di più e le temperature in discesa ci hanno fatto ormai entrare pienamente nell'autunno. Arriva quindi il momento, anche in vista della fredda stagione invernale, di accendere il riscaldamento. Ma quando si potranno accendere a Pordenone? Qual è la data e quali Pordenonetoday.it - Accensione riscaldamento a Pordenone, quando si possono accendere i termosifoni: le regole Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le giornate si accorciano sempre di più e le temperature in discesa ci hanno fatto ormai entrare pienamente nell'autunno. Arriva quindi il momento, anche in vista della fredda stagione invernale, diil. Masi potranno? Qual è la data e quali

Riscaldamento in casa - ecco come e quando si potrà accendere - . . TRIESTE - Gli impianti di riscaldamento domestico potranno essere accesi in tutto il territorio del Comune di Trieste dal 15 ottobre prossimo, per un massimo di 14 ore al giorno comprese tra le 5 del mattino e le 23. È quanto diffuso dall'amministrazione comunale nella giornata di oggi 7 ... (Triesteprima.it)

Arriva il freddo - quando si potranno accendere i riscaldamenti e come evitare le multe - Zona D (Roma, Firenze, Genova, Pisa, Prato e altre): dal 1° novembre al 15 aprile, massimo 12 ore al giorno. In Italia, le date per l’accensione dei riscaldamenti variano in base alla zona di residenza e sono regolamentate per evitare sprechi energetici e ridurre l’inquinamento. Ma accendere i ... (Thesocialpost.it)

Arriva il primo freddo - quando si potranno accendere i riscaldamenti - . Chi viola le normative rischia una multa da 500 a 3. Accendere i termosifoni non è un gesto così semplice come sembra: il via è legato alla normativa vigente e alle decisioni dell'assemblea condominiale. Zona C: Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, ... (Agi.it)