A Taranto Peso morto | storia di una vita distrutta per colpa di una consonante

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUn incontro per confrontarsi e approfondire il fenomeno degli errori giudiziari partendo da uno dei più eclatanti casi dellaitaliana, quello di Angelo Massaro di Fragagnano che ha trascorso 21 anni in carcere da innocente perdi un’intercettazione telefonica trascritta male e interpretata peggio. Così una parola in dialetto pronunciata durante una normalissima telefonata alla moglie, diventa la prova regina dell’accusa di omicidio pur in assenza del cadavere, dell’arma e del movente! La sconvolgentedi Angelo Massaro è raccontata in “”, l’emozionante documentario che, realizzato dall’associazione Errorigiudiziari.