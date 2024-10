777 Partners, non solo il Genoa e gli altri club: in vendita anche aerei e barche (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il fondo statunitense 777 Partners ha messo in vendita tutti i club europei di cui è proprietario, Genoa compreso. La notizia è stata ufficializzata nella prima settimana di ottobre dall’amministratore delegato della società rossoblù Andres Blazquez. La cessione del Genoa fa il paio con quella dell’Everton, passato alla famiglia Friedkin a inizio stagione. A questi si aggiungono le vendite ormai quasi concluse del Red Star Paris e dello Standard Liegi. Ma 777 Partners non si sta limitando al calcio. Le vendite riguardano anche un jet privato e uno yacht di lusso. Andres Blazquez, ad del Genoa (Getty Images). Lettera43.it - 777 Partners, non solo il Genoa e gli altri club: in vendita anche aerei e barche Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il fondo statunitense 777ha messo intutti ieuropei di cui è proprietario,compreso. La notizia è stata ufficializzata nella prima settimana di ottobre dall’amministratore delegato della società rossoblù Andres Blazquez. La cessione delfa il paio con quella dell’Everton, passato alla famiglia Friedkin a inizio stagione. A questi si aggiungono le vendite ormai quasi concluse del Red Star Paris e dello Standard Liegi. Ma 777non si sta limitando al calcio. Le vendite riguardanoun jet privato e uno yacht di lusso. Andres Blazquez, ad del(Getty Images).

