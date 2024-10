Zuckerberg supera Bezos: è lui il secondo uomo più ricco del mondo (Di domenica 6 ottobre 2024) Mark Zuckerberg è dietro solo a Elon Musk. Il fondatore, presidente e CEO di Meta ha superato anche Jeff Bezos, diventando il secondo uomo più ricco del mondo. Bloomberg Billionaires Index ha stimato per l’imprenditore un patrimonio da 210,7 miliardi di dollari. Zuckerberg sorpassa Bezos Zuckerberg ha superato anche Bezos diventando il secondo uomo più ricco del pianeta. secondo Bloomberg Billionaires Index, l’imprenditore ha accumulato un patrimonio di 210,7 miliardi di dollari, contro i 209,2 miliardi del fondatore di Amazon. E ora punta a Musk, al primo posto della classifica dei più ricchi del pianeta, con una fortuna di 262,8 miliardi. secondo Forbes, il balzo di Zuckerberg a un patrimonio netto di 200 miliardi di dollari è arrivato con il rialzo delle azioni Meta, che sono aumentate dell’1,44% a 582,77 dollari. (Di domenica 6 ottobre 2024) Markè dietro solo a Elon Musk. Il fondatore, presidente e CEO di Meta hato anche Jeff, diventando ilpiùdel. Bloomberg Billionaires Index ha stimato per l’imprenditore un patrimonio da 210,7 miliardi di dollari.sorpassahato anchediventando ilpiùdel pianeta.Bloomberg Billionaires Index, l’imprenditore ha accumulato un patrimonio di 210,7 miliardi di dollari, contro i 209,2 miliardi del fondatore di Amazon. E ora punta a Musk, al primo posto della classifica dei più ricchi del pianeta, con una fortuna di 262,8 miliardi.Forbes, il balzo dia un patrimonio netto di 200 miliardi di dollari è arrivato con il rialzo delle azioni Meta, che sono aumentate dell’1,44% a 582,77 dollari. (Quifinanza)

