X Factor 2024, ecco chi ha superato i bootcamp per Jake La Furia e Achille Lauro (Di domenica 6 ottobre 2024) Il racconto della prima puntata dei bootcamp di X Factor 2024, ecco i quattro artisti scelti da Achille Lauro e i quattro da Jake La Furia bootcamp di X Factor 2024, primo atto. È iniziata ufficialmente la gara tra i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, nello show Sky Original prodotto da Fremantle, e i primi switch tesissimi e al cardiopalmo – che ieri vedevano protagonisti Jake La Furia e Achille Lauro – hanno fatto crescere nuovamente gli ascolti: il quarto episodio della stagione, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 758mila spettatori tv medi, in crescita del +11% rispetto all’episodio di una settimana fa e del +43% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione, con una share tv del 3,5% e quasi 1.366.000 contatti tv unici. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il racconto della prima puntata deidi Xi quattro artisti scelti dae i quattro daLadi X, primo atto. È iniziata ufficialmente la gara tra i giudiciLa, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, nello show Sky Original prodotto da Fremantle, e i primi switch tesissimi e al cardiopalmo – che ieri vedevano protagonistiLa– hanno fatto crescere nuovamente gli ascolti: il quarto episodio della stagione, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 758mila spettatori tv medi, in crescita del +11% rispetto all’episodio di una settimana fa e del +43% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione, con una share tv del 3,5% e quasi 1.366.000 contatti tv unici. (spettacolo.eu)

spettacolo.eu - X Factor 2024 ecco chi ha superato i bootcamp per Jake La Furia e Achille Lauro

Jake La Furia: “Ti devo fare un grande favore. Sei bravissimo non ti devo far entrare a X Factor 2024. Mi assumo la responsabilità che mi mandi affa**ulo” - Ebbene, il brano finisce, standing ovation del pubblico e dei giudici. . Gli dovrei fargli fare la paraculate come Eminem. “Ha detto la cosa più vera che ho mai sentito”, bofonchia Meloni uscendo e lasciando il microfono a Giorgia. Mi assumo la responsabilità che mi mandi a fanculo. Dopo alcuni ... (Ilfattoquotidiano)

Mister Movie | Ascolti alle stelle per X-Factor 2024 dopo anche l’addio di Fedez - X-Factor 2024: Il Rilancio di un Cult Televisivo, Ascolti alle stelle dopo l'addio del 'vecchio format'. (Mistermovie)

XFactor 2024: I bootcamp di Achille Lauro e Jake La Furia infiammano i social - 366. I dati relativi alle interazioni sui social confermano il trionfo di #XF2024. I bootcamp di X Factor 2024 si aprono con numeri in forte crescita e un coinvolgimento massiccio del pubblico, sia in TV che sui social. Per la squadra di Jake, i talenti selezionati sono stati il duo rap Potara, ... (Panorama)