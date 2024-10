Viene punta da due calabroni mentre fa le pulizie e muore poco dopo (Di domenica 6 ottobre 2024) Una donna di 54 anni originaria di Mantova e residente a San Zeno di Montagna, piccolo Comune del Veronese a pochi chilometri dal Lago di Garda, è morta giovedì pomeriggio, 3 ottobre, dopo essere stata punta da due calabroni alle gambe mentre faceva le pulizie. Serena Vicari, questo il nome (Di domenica 6 ottobre 2024) Una donna di 54 anni originaria di Mantova e residente a San Zeno di Montagna, piccolo Comune del Veronese a pochi chilometri dal Lago di Garda, è morta giovedì pomeriggio, 3 ottobre,essere statada duealle gambefaceva le. Serena Vicari, questo il nome (Today)

Serena Vicari morta dopo essere stata punta da calabroni mentre faceva le pulizie di casa: inutili i disperati tentativi di marito e figlio. Aveva 54 anni - SAN ZENO DI MONTAGNA (VERONA) - La morte di Serena Vicari, una casalinga di 54 anni di San Zeno di Montagna, ha scosso profondamente la comunità locale. La donna, nota per la sua gentilezza e... (Ilgazzettino)

Revoca della pubblica utilità al progetto "Nuova Arena di Verona", mentre il Comune punta alla rigenerazione del quartiere Stadio - Nella giornata di martedì 24 settembre la giunta comunale di Verona ha approvato la proposta di delibera che avvia il procedimento di revoca della delibera del Consiglio comunale risalente al dicembre 2019, all'interno della quale veniva dichiarata la «pubblica utilità» del project financing per. ... (Veronasera)

Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 settembre 2024: RJ prende in giro Ridge mentre Hope sta perdendo il controllo! - Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 20 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo che RJ prenderà in giro Ridge creando una sua caricatura mentre Hope sarà sempre più in difficoltà con Thomas. (Comingsoon)