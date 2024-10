Ucei: abusata libertà di manifestare (Di domenica 6 ottobre 2024) 19.41 "Quanto visto ieri non è stato libero pensiero, è stato abuso della libertà di manifestare di chi cerca di destabilizzare uno Stato di diritto.I palestinesi stessi sono abusati senza capire che il loro slogan e quello dei pro Pal viene incanalato per arrivare alla distruzione di Israele e all'incitamento alla violenza con le aberranti accuse e ribaltamento di ogni verità". Così la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei),Noemi Di Segni, in merito alla manifestazione di sabato 5 ottobre per la Palestina. (Di domenica 6 ottobre 2024) 19.41 "Quanto visto ieri non è stato libero pensiero, è stato abuso delladidi chi cerca di destabilizzare uno Stato di diritto.I palestinesi stessi sono abusati senza capire che il loro slogan e quello dei pro Pal viene incanalato per arrivare alla distruzione di Israele e all'incitamento alla violenza con le aberranti accuse e ribaltamento di ogni verità". Così la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (),Noemi Di Segni, in merito alla manifestazione di sabato 5 ottobre per la Palestina. (Servizitelevideo.rai)

Violenza sulle donne: il costo del Reddito di Libertà per lo Stato - . 400 euro. Le risorse residue per ogni Regione sono pari a 3. Il legislatore ha voluto potenziare la tutela delle beneficiarie del Reddito di Libertà, disponendo un apposito esonero contributivo verso le aziende e i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026: assumono e assumeranno ... (Quifinanza)

Ddl Sicurezza, travaso di bile delle sinistre e di Md: “Attacco alla libertà, Stato di Polizia” - “Non ci faremo intimidire da chi dovrebbe svolgere con imparzialità il proprio ruolo. È la morte della democrazia per come l’abbiamo conosciuta”. . Ddl Sicurezza, verso il via libera del Senato Apriti cielo. Vietato inasprire le pene per chi danneggia luoghi pubblici, blocca le strade in nome ... (Secoloditalia)

Aggredisce l'ex fidanzata in viale Libertà: arrestato 30enne - Il 30enne, nonostante il decreto di ammonimento da parte del questore di Pordenone, ha aggredito fisicamente la donna dopo averla attesa sotto casa al rientro da una serata in. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano per il reato di lesioni aggravate nei confronti della ex compagna. (Pordenonetoday)