Scontri corteo pro Palestina a Roma, 4 i fermati: tra loro un arresto e 2 denunce (Di domenica 6 ottobre 2024) Piantedosi: "Oltre 200 allontanati prima dell'inizio della manifestazione". 34 i feriti tra forze ordine Sono 4 le persone fermate ieri durante gli Scontri in piazzale Ostiense a Roma durante la manifestazione non autorizzata pro Palestina: una è stata arrestata e due sono state denunciate. E' quanto apprende l'Adnkronos. Sono oltre 200 invece le persone allontanate

