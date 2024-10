Quindici anni fa la prima masterclass del Maestro Carreras a Pesaro

(Di domenica 6 ottobre 2024) Era il settembre del 2009 quando ilJosètenne presso il Conservatorio Rossini dilainternazionale di canto lirico. Quest’anno, per i lavori in corso a Palazzo Olivieri sede dell’Istituto, il corso (dal 30 settembre al 5 ottobre), l’unico tenuto dacome ricorda il presidente Giordano, si è svolto nella Sala Adele Bei della Provincia, sempre con l’affiancamento del suo storico pianista e collaboratore, ilLorenzo Bavaj, docente del conservatorio, che ha offerto anche in quest’occasione il suo insostituibile supporto musicale dopo avere accompagnato al piano per decenni Josènei suoi celebri concerti in tutto il mondo, condividendone i successi. (Formiche)