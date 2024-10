Pontida Salvini | Non molliamo In manovra paghino i banchieri e non gli operai

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ava in scena il tradizionale raduno della Lega sul pratone del paese della bergamasca. "Noi non. Grazie alla grande Lega e agli amici arrivati da tutta Europa", ha detto dal palco Matteoche sullachiarisce: "e non gli". Per il segretario del Carroccio il governo "è compatto". Sull'autonomia assicura: "Non si torna indietro". Ospite acclamato è Viktor Orban che spiega al popolo leghista: "Non dobbiamo uscire da Bruxelles ma entrare con forza, deve essere occupata". Il premier ungherese definisce"un eroe e un patriota europeo”. Superstar della kermesse è il generale Roberto Vannacci che sulla cittadinanza manda un messaggio a Forza Italia e a Tajani: "Non si regala". (Liberoquotidiano)