Perugia-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) Le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Lucchese, match dello stadio Renato Curi valevole per l'ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine biancorossa sta disputando un campionato al di sotto della aspettative e vuole cambiare assolutamente passo, visto che nelle ultime cinque partite ha raccolto appena tre punti. Perugia-Lucchese, come seguire il match La formazione toscana, dal suo canto, è in Serie positiva ma nelle ultime due sfide ha ottenuto due pareggi, quindi ora vuole tornare alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l'evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

Calcio serie C, Perugia - Lucchese: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Vittoria urgentemente cercasi. Sembra un motivetto scontato, ma si addice perfettamente al momento in essere. Il Perugia, i cui sei turni senza assaporare la gioia dei tre punti l'hanno fatto precipitare in piena zona playout, non ha alternativa: bisogna batte la Lucchese per scacciare ogni... (Today)

Lucchese - Un’altra trasferta tabù da sfatare. La Pantera ci prova a Perugia senza Fedato - Ora bisognerà vedere se Costantino partirà dall’inizio oppure se in corso d’opera; inoltre se sarà riconfermato Gemignani come laterale "alto" a destra oppure se lascerà il posto a Quirini, con Frison terzino. Fazzi aveva anche lui una problematica muscolare lieve al flessore che, però, è stata ... (Sport.quotidiano)