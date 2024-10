Occupare Bruxelles deporre gli immigrati davanti ai loro uffici | Orabn dichiara guerra alla Ue

(Di domenica 6 ottobre 2024) Prima di Matteo Salvini, a cui è spettato l'intervento conclusivo, a parlare dal palco di Pontida al popolo leghista del pratone è stato Viktor Orban, il premier ungherese, ospite del vicepremier al tradizionale evento del Carroccio. E l'intervento di Orban è stato durissimo: nel mirino, come sempre, la Ue, questa unione Europea. Il primo pensiero però è per il leghista: "Festeggiamo in Ungheria Salvini come un eroe, perché ha chiuso i confini e difeso le case degli italiani", ha scandito Orban "Anzi - ha aggiunto -, ha difeso l'Europa e meriterebbe una onorificenza e non procedimenti penali". Secondo Orban il processo Open arms "è una vergogna, è una vergogna della sinistra e di tutta l'Europa. Matteo Salvini è un patriota europeo". "Mi sento bene qui con voi, è come se fossi a casa mia", ha rimarcato. Dunque nel mirino ci finisce la Ue, in primis per le politiche migratorie. (Liberoquotidiano)