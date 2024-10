Moviola Fiorentina-Milan 0-0: comincia lo spettacolo al Franchi | LIVE NEWS (Di domenica 6 ottobre 2024) Moviola LIVE di Fiorentina-Milan, gara della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Analizziamo l'operato dell'arbitro Luca Pairetto e del VAR (Di domenica 6 ottobre 2024)di, gara della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Analizziamo l'operato dell'arbitro Luca Pairetto e del VAR (Pianetamilan)

Pianetamilan - Moviola Fiorentina-Milan 0-0 | comincia lo spettacolo al Franchi | LIVE NEWS

Fiorentina-Milan, la moviola della partita in diretta | LIVE NEWS - moviola LIVE di Fiorentina-Milan, gara della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Analizziamo l'operato dell'arbitro Luca Pairetto e del VAR. (Pianetamilan)

MOVIOLA Fiorentina-Milan, l’episodio chiave del match - l’episodio chiave. MOVIOLA Fiorentina-Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/25 l’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Fiorentina-Milan, valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/25.  Dirige la sfida ... (Calcionews24)

MOVIOLA Fiorentina The New Saints: l’episodio chiave del match - MOVIOLA Fiorentina The New Saints, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata della Conference League 2024/25 l’episodio arbitrale chiave del match tra Fiorentina The New Saints, valido per la 2ª giornata della Conference League 2024/25. l’episodio chiave. (Calcionews24)

MOVIOLA Fiorentina-Milan, l’episodio chiave del match - MOVIOLA Fiorentina-Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina-Milan, valido ...(calcionews24)

Serie A - Formazioni ufficiali Fiorentina-Milan: Morata-Abraham insieme, Gudmundsson dietro a Kean, gioca l'ex Adli - SERIE A - Le scelte di Raffaele Palladino e Paulo Fonseca per Fiorentina-Milan, posticipo della settima giornata di campionato. In casa rossonera giocano sia Mo ...(eurosport)

Monza-Roma, la MOVIOLA LIVE: gol annullato a Dovbyk - Monza-Roma, la MOVIOLA LIVE: gol annullato a Dovbyk Redazione CM 28 minuti fa Monza-Roma è una sfida della settima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18.00, dirige l'incontro La Penna. Su Calci ...(informazione)