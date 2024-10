Mobili | La squadra sta giocando a ritmi alti Il Chiesanuova può salire in testa

(Di domenica 6 ottobre 2024) Trasferta amarcord e trasferta che potrebbe valere addirittura la vetta della classifica oggi per mistere il suo, di scena alle 15.30 al "Della Vittoria" contro il Tolentino. Di fronte due squadre reduci dal mercoledì di Coppa Italia, con i biancorossi che hanno steso 1-0 nientemeno che la Maceratese, mentre i cremisi non sono andati oltre il 2-2 col Monturano. Soprattutto è sfida tra un Tolentino che è un po’ indietro (quantomeno in casa dove ha perso 0-1 con Montefano e Osimana) ed unche invece sta impressionando persino più dello scorso anno. Gli ospiti arrivano al match da imbattuti, con la miglior difesa al punto da non aver subito ancor un gol, con 8 punti contro 4 e questo pomeriggio, in caso di blitz e risultato "giusto" tra Matelica e Maceratese, potrebbe volare inall’Eccellenza. (Sport.quotidiano)