Manovra 2024, Ciriani: “No lacrime e sangue, non siamo governo delle tasse” (Di domenica 6 ottobre 2024) Il ministro dei Rapporti con il Parlamento: "Non ci sarà patrimoniale" No alla patrimoniale, stop ai soldi ''gettati dalla finestra''. "L'espressione sacrifici per tutti'' usata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in relazione alla Manovra 2024, ''significa semplicemente che un'epoca dei soldi usati allegramente, gettati della finestra, si è chiusa definitivamente". Luca Ciriani, ministro dei Rapporti (Di domenica 6 ottobre 2024) Il ministro dei Rapporti con il Parlamento: "Non ci sarà patrimoniale" No alla patrimoniale, stop ai soldi ''gettati dalla finestra''. "L'espressione sacrifici per tutti'' usata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in relazione alla, ''significa semplicemente che un'epoca dei soldi usati allegramente, gettati della finestra, si è chiusa definitivamente". Luca, ministro dei Rapporti (Sbircialanotizia)

“Chiediamo sacrifici”. Manovra 2025, in arrivo più tasse: l’annuncio del ministro Giorgetti - Altre “eventuali interpretazioni delle parole del ministro Giorgetti sono da considerarsi forzature”. “Continuiamo a ritenere che l’obiettivo dell’1%” di crescita del Pil quest’anno “sia realistico e se non sarà l’1% sarà un dato molto molto prossimo a quel risultato” ha dichiarato ancora ... (Caffeinamagazine)

Il ministro Giorgetti dice che la Manovra chiederà sacrifici a tutti - "Ci sarà una chiamata di contribuzione per tutti", perché con la legge di bilancio del governo Meloni "saranno chiesti sacrifici a tutti". Non solo alle banche, ma a "privati, piccole, medie e grandi aziende" e la Pa. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.Continua a leggere . (Fanpage)

No ipotesi tassazione extraprofitti banche in Manovra, la conferma dal ministro - La critica di Giuseppe Conte L’opposizione, però, non vede di buon occhio questa decisione. Ha sottolineato inoltre l’importanza di evitare imposizioni dall’alto e la necessità di dialogare con le banche per trovare soluzioni che non implicano nuove tasse e le conseguenze per i clienti, come un ... (Quifinanza)