Lucca Comics & Games 2024: Tutti gli eventi e le iniziative dedicate a Harry Potter (Di domenica 6 ottobre 2024) Anche quest'anno al Lucca Comics & Games non mancheranno gli eventi e le iniziative dedicate a Harry Potter. L'associazione Revelio, un'associazione senza scopo di lucro che organizza eventi a tema Harry Potter (guardate QUI il sito per saperne di più), porterà alla storica fiera un pò del mondo magico nato dalla penna di J.K. Rowling. L'associazione Revelio aspetta Tutti i fan di Harry Potter al Giardino degli Osservanti con il loro stand e le loro iniziative tra cui: Il test di smistamento, scopri il tuo patronus, il magic quiz, Stephander il fabbricante di bacchette, caccia del fantasma, caccia ai doni della morte e tanto altro ancora. Ovviamente anche quest'anno l'associazione Revelio ha organizzato il Potter Day e la parata dei cosplayer di Harry Potter.

