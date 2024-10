L’Equipe racconta Luis Enrique: “Trascorre le giornate nel centro sportivo conducendo vita monastica” (Di domenica 6 ottobre 2024) Luis Enrique, a dispetto della sua immagine pubblica che lo vede come un uomo schivo soprattutto con i media, è ben diverso con i suoi giocatori. Scrive L’Equipe: “Quando alcuni membri della squadra hanno attraversato momenti difficili, si è preoccupato di sostenerli. Di conseguenza, la maggior parte del suo gruppo lo apprezza dal punto di vista umano. Si considera un capo banda. Durante gli allenamenti, non esita a partecipare a certi esercizi o ad autoinvitarsi nello spogliatoio dei giocatori. Ai suoi occhi, sono tutti sulla stessa barca e questo è uno dei cardini del suo stile di gestione. Cerca costantemente di coinvolgere tutta la squadra, anche chi gioca meno, ripetendo che ha bisogno di loro, assicurando che non gli importa dell’età o dello status, tenendo tutti sulle spine. (Di domenica 6 ottobre 2024), a dispetto della sua immagine pubblica che lo vede come un uomo schivo soprattutto con i media, è ben diverso con i suoi giocatori. Scrive: “Quando alcuni membri della squadra hanno attraversato momenti difficili, si è preoccupato di sostenerli. Di conseguenza, la maggior parte del suo gruppo lo apprezza dal punto di vista umano. Si considera un capo banda. Durante gli allenamenti, non esita a partecipare a certi esercizi o ad autoinrsi nello spogliatoio dei giocatori. Ai suoi occhi, sono tutti sulla stessa barca e questo è uno dei cardini del suo stile di gestione. Cerca costantemente di coinvolgere tutta la squadra, anche chi gioca meno, ripetendo che ha bisogno di loro, assicurando che non gli importa dell’età o dello status, tenendo tutti sulle spine. (Ilnapolista)

Ilnapolista - L’Equipe racconta Luis Enrique | Trascorre le giornate nel centro sportivo conducendo vita monastica

Il terrore dogmatico di Luis Enrique, telecomanda i giocatori e ammazza la creatività (L’Equipe) - La scena si ripete da quattordici mesi, scrive L’Equipe. Nei loro movimenti, nelle loro corse, tutto è dettato da questa voglia di logorare l’avversario attraverso questo possesso totale. “Il dibattito sulla mancanza di creatività in un dato contesto è tanto più significativo in quanto sabato in ... (Ilnapolista)

PSG, Skriniar fuori dai convocati. L’Equipe: “Scelta tecnica di Luis Enrique” - Ci sono diversi assenti di lusso nella lista dei convocati di Luis Enrique per la partita di stasera tra Paris Saint Germain e Montpellier. twitter. . E il nome più importante degli esclusi è quello di Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter. ??? Le groupe de 2??1?? parisiens convoqués pour le ... (Sportface)

Perché il Psg non prende Osimhen? L’Equipe: “Forse non è l’archetipo del centravanti preferito da Luis Enrique” - Perché il Psg non prende Osimhen? L’Equipe: “Forse non è l’archetipo del centravanti preferito da Luis Enrique” Il Psg sta lavorando per colmare il grande vuoto in attacco lasciato da Mbappé. “Questa ricerca di un leader d’attacco, finora infruttuosa, ha portato i dirigenti della capitale ad ... (Ilnapolista)