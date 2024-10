Lega, al via la festa di Pontida: attesa per per Vannacci e Orban (Di domenica 6 ottobre 2024) Il leader leghista e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, dà l'avvio a un intenso mese di ottobre politico: tra manovra, elezioni in Emilia-Romagna e sentenza sul caso Open Arms (Di domenica 6 ottobre 2024) Il leader leghista e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, dà l'avvio a un intenso mese di ottobre politico: tra manovra, elezioni in Emilia-Romagna e sentenza sul caso Open Arms (Ilgiornale)

Tensione per la manifestazione pro Palestina a Roma: rafforzate le misure di sicurezza. Piantedosi: “Illegale, sarà gestita dalla polizia” - “Riteniamo doveroso rifiutare questo diktat palesemente politico”, ha tuonato Khaled El Qaisi, rappresentante dell’Unione democratica arabo-palestinese. “Vietare le manifestazioni è sempre, in ogni caso, un errore e un brutto segnale perché si tratta di una limitazione arbitraria di un diritto ... (Ilfattoquotidiano)

Manifestazione Roma, Piantedosi: “Qualunque manifestazione che violi divieto è illegale” - “Chiaramente qualunque manifestazione svolta in violazione del divieto sarebbe illegale. Era chiaro che, essendo vicino al 7 ottobre e per il modo con cui erano stati fatti i preavvisi, era a rischio di celebrazione di un eccidio, che va censurato per l’intrinseco disvalore ma anche perché poteva ... (Lapresse)

Festa delle offerte Prime, cos'è e come funziona la garanzia legale su Amazon - come mi devo comportare con un prodotto difettoso? Posso fare un reso? Tutti i diritti dei consumatori per acquistare serenamente su Amazon e arrivare preparati al Prime Day di ottobre 2024. (Wired)