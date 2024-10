Le fanno credere che il figlio sia in grossissimi guai e si fanno consegnare 100mila euro… Raggirata una 84enne pontina (Di domenica 6 ottobre 2024) Una banda di truffatori specializzati ha preso di mira la zona di Latina nelle ultime settimane, riuscendo a realizzare diversi raggiri in vari punti della città e accumulando un bottino considerevole. Il colpo più rilevante è stato messo a segno ai danni di un’anziana, vedova di un noto professionista, che, credendo di aiutare il figlio, ha consegnato agli impostori diversi orologi di pregio e gioielli per un valore che supera i 100.000 euro. Una Truffa Organizzata e Sistemica Secondo gli investigatori di Polizia e Carabinieri, non si esclude che l’area di Latina sia diventata l’obiettivo di un gruppo organizzato di truffatori di trasferta, data la concentrazione degli episodi in un arco temporale di pochi giorni e la similitudine nelle tecniche utilizzate per raggirare le vittime. (Di domenica 6 ottobre 2024) Una banda di truffatori specializzati ha preso di mira la zona di Latina nelle ultime settimane, riuscendo a realizzare diversi raggiri in vari punti della città e accumulando un bottino considerevole. Il colpo più rilevante è stato messo a segno ai danni di un’anziana, vedova di un noto professionista, che, credendo di aiutare il, ha consegnato agli impostori diversi orologi di pregio e gioielli per un valore che supera i 100.000 euro. Una Truffa Organizzata e Sistemica Secondo gli investigatori di Polizia e Carabinieri, non si esclude che l’area di Latina sia diventata l’obiettivo di un gruppo organizzato di truffatori di trasferta, data la concentrazione degli episodi in un arco temporale di pochi giorni e la similitudine nelle tecniche utilizzate per raggirare le vittime. (Dayitalianews)

