Lazio, Dia INSEGUE la storia all'Olimpico: RECORD ad un passo per l'attaccante di Baroni (Di domenica 6 ottobre 2024) Boulaye Dia alla ricerca di un RECORD in casa contro l'Empoli. I biancocelesti passano anche dai suoi gol Boulaye Dia, attaccante della Lazio, sta convincendo parecchio nella sua prima parte di avventura biancoceleste. L'ex Salernitana, secondo il Corriere dello Sport, ha messo nel mirino un RECORD. Se dovesse segnare contro l'Empoli eguaglierebbe Veron e Di

Lazio, Tavares non si ferma più: record e continuità. Ora Baroni dovrà preservarlo - Nessuno come Nuno Tavares dal 2004. Il terzino sinistro della Lazio contro il Torino ha messo a segno il suo quarto assist in altrettante partite... (Calciomercato)

Lazio, Nuno Tavares è da record: 4 assist in 4 presenze, non ci era mai riuscito nessuno in Serie A - Nuno Tavares, esterno basso portoghese della Lazio, ha appena infranto un record della Serie A: con l`assist per il gol di Guendouzi nei primi... (Calciomercato)

Federcontribuenti Lazio: a Roma, tasse record e caos per i cantieri del Giubileo 2025 - it è su GOOGLE NEWS. Nonostante l’annuncio del Giubileo 2025 fosse noto da 10 anni, i lavori sono iniziati solo recentemente, aggravando la situazione della mobilità. Le periferie dimenticate “La situazione in periferia non è diversa,” continua Lagnese, “perché si è troppo concentrati nell’area ... (Ilfaroonline)