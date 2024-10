La delusione dei commercianti | Siamo isolati da tutto e tutti E nessuno ci dice niente

(Di domenica 6 ottobre 2024) di Gaia Parrini In un labirinto di cartelli e transenne, di sguardi persi e passi incerti, tra la polvere e il rumore di martelli pneumatici e operai al lavoro, c’è lae la rabbia di chi, tra quelle transenne, è chiuso ormai da mesi. C’è la stanchezza, nascosta sotto i sorrisi, di chi, nonostante le perdite e le difficoltà , all’ombra del cantiere di via Mazzini, ad un anno dall’inizio dei lavori, e a quasi cinque mesi dalla chiusura dei vari stalli in direzione mare, lavora. Con uno sguardo all’esterno, ad una strada che, promettono, appena finita, sarà la riqualificazione di una zona e di una città . Ma che, per ora, ritarda a diventarlo, alimentando soltanto la rassegnazione di proprietari, dipendenti e lavoratori a cui, qualche mese fa, era stato detto “Stringete i denti“. (Lanazione)