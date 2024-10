Juventus, Motta: "A Vlahovic non dico nulla, succede e succederà. Abbiamo fatto quasi tutto noi" (Di domenica 6 ottobre 2024) Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari: `Abbiamo fatto quasi tutto noi oggi, ab (Di domenica 6 ottobre 2024) Il tecnico dellaThiagoha parlato a Dazn dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari: `noi oggi, ab (Calciomercato)

Juventus-Cagliari, Thiago Motta: “Abbiamo fatto tutto noi, tutte le partite sono difficili” - Nel primo tempo dopo il gol ci siamo limitati a controllare, invece dovevamo continuare ad attaccare bene. “Abbiamo iniziato con un gol che ci poteva fare andare in avanti con più equilibrio, poi loro hanno preso fiducia e hanno trovato il rigore e l’espulsione alla fine. Abbiamo fatto fatica a ... (Sportface)

La Juventus frena ancora in casa: più pareggi che vittorie per Motta, il Cagliari gela lo Stadium - I bianconeri di giallo vestiti partono discretamente bene e spingono sull’acceleratore, ma è su un calcio piazzato che arriva all’improvviso la chance per sbloccarla: tocco sfortunato di braccio di Luperto che aveva ormai perso l’equilibrio e col Var c’è il rigore, Vlahovic non sbaglia e dimostra ... (Sportface)

Juventus-Cagliari, le pagelle di CM: Douglas Luiz dà ragione a Thiago Motta, Kalulu da 7. Marin glaciale - Juventus DI GREGORIO 6 - Sul rigore intuisce, ma non è Superman. Peccato: l`imbattibilità in campionato era ancora a un passo. SAVONA 6 - S... (Calciomercato)