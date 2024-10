Israele, l'ala militare di Hamas è sconfitta (Di domenica 6 ottobre 2024) Il capo dell'esercito israeliano, rivolgendosi ai soldati alla vigilia del 7 ottobre, ha affermato che l'ala militare di Hamas è stata "sconfitta". "È passato un anno e abbiamo sconfitto l'ala militare di Hamas Abbiamo inferto un duro colpo a Hezbollah, che ha perso tutti i suoi alti dirigenti. Non ci fermeremo", ha affermato il generale Herzi Halevi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il capo dell'esercito israeliano, rivolgendosi ai soldati alla vigilia del 7 ottobre, ha affermato che l'aladiè stata "". "È passato un anno e abbiamo sconfitto l'aladiAbbiamo inferto un duro colpo a Hezbollah, che ha perso tutti i suoi alti dirigenti. Non ci fermeremo", ha affermato il generale Herzi Halevi. (Quotidiano)

Libano, ucciso leader militare di Hamas - "Ali e tre membri della sua famiglia" sono stati uccisi da "un bombardamento sulla loro casa nel campo profughi di Dawi a Tripoli, nel nord del Libano", afferma Hamas su Telegram. 45 Il leader delle brigate Al Qassam, il braccio armato di Hamas, Sayyed Attaullah Ali, è morto in un attacco ... (Televideo.rai)

“Hamas come formazione militare non esiste più” - Continueremo a stare al fianco dei palestinesi nella loro marcia per la giustizia e la libertà”, si legge nella nota del ministero degli Esteri di Ankara. Coloro che commettono questi crimini saranno ritenuti responsabili di fronte al diritto internazionale. “Hamas come formazione militare non ... (Italiasera)

Israele, 'Hamas non esiste più come formazione militare' - "Hamas come formazione militare non esiste più. Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha dichiarato che le capacità militari di Hamas sono state gravemente danneggiate dopo oltre 11 mesi di guerra e che l'organizzazione non esiste più come formazione militare a Gaza. Hamas è impegnato ... (Quotidiano)

Israele, dall'orrore del 7 ottobre a una guerra di cui non si intravede la fine: l’anno che ha sconvolto il Medio Oriente - Dopo l’orrore, le vittime, gli stupri, il rapimento degli ostaggi, dopo l’attacco pianificato da Hamas e da altri gruppi il 7 ottobre del 2023, le condizioni dei palestinesi ...(ilmessaggero)

Idf, 'raid aereo contro Hamas nel nord di Gaza' - "Sotto la direzione dell'intelligence dell'Idf, l'aeronautica militare ha condotto un attacco preciso contro i terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro di comando e controllo nell'ar ...(ansa)