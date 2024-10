Inchiesta su componenti per la Boeing non a norma: "In falda cromo 6,8 volte superiore" (Di domenica 6 ottobre 2024) BRINDISI – L’acqua di falda sarebbe stata contaminata con quantitativi di cromo di 6,8 volte superiori alla concentrazione soglia di contaminazione prevista dalla legge. Il dato è stato riscontrato dagli inquirenti in un terreno in via Orso Mario Corbino, nella zona industriale di Brindisi, di (Di domenica 6 ottobre 2024) BRINDISI – L’acqua disarebbe stata contaminata con quantitativi didi 6,8superiori alla concentrazione soglia di contaminazione prevista dalla legge. Il dato è stato riscontrato dagli inquirenti in un terreno in via Orso Mario Corbino, nella zona industriale di Brindisi, di (Brindisireport)

Brindisireport - Inchiesta su componenti per la Boeing non a norma | In falda cromo 68 volte superiore

Componenti Boeing non sicure, in falda cromo 6,8 volte superiore - "Presenza di cromo totale" accertata nell'acqua di falda in "misura superiore a 6,8 volte alla concentrazione" prevista dalla normativa del settore. (ANSA) ...(ansa)

"Acqua contaminata da cromo cancerogeno", l'accusa alle società che vendevano i pezzi per i Boeing - La procura di Brindisi ipotizza anche il reato di inquinamento ambientale che per gli amministratori delle aziende che avrebbero messo a rischio la sicurezza del trasporto aereo ...(rainews)

Le proteste del liceo Agnesi: «Degrado, rifiuti e scarsa sicurezza nell'ex Galvanica». Il Comune: «L'edificio sarà demolito» - La ditta abbandonata è usata come rifugio da alcuni sbandati. Gli insegnanti: «Rischio spaccio, bisogna intervenire». Ruspe in azione dal 2025 ...(msn)