Highlights Arnaldi-Medvedev, Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Arnaldi-Medvedev, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Il sanremese gioca una bella partita, si porta avanti di un set, ma alla fine deve capitolare, subendo la rimonta del numero cinque del ranking mondiale. Medvedev mette a segno il break decisivo sul 4-4 del terzo e decisivo set, riuscendo a sconfiggere l’azzurro per la quarta volta in altrettanti incontri. Highlights Arnaldi-Medvedev, Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilcon glidi, incontro valevole per il terzo turno deldi(cemento outdoor). Il sanremese gioca una bella partita, si porta avanti di un set, ma alla fine deve capitolare, subendo la rimonta del numero cinque del ranking mondiale.mette a segno il break decisivo sul 4-4 del terzo e decisivo set, riuscendo a sconfiggere l’azzurro per la quarta volta in altrettanti incontri.) SportFace. (Sportface)

Highlights Arnaldi-Svajda 6-3 6-2 6-1, US Open 2024 (VIDEO) - Al secondo turno sfiderà Roman Safiullin.  Di seguito i punti più belli della sfida.  Comodo successo in tre set per il tennista ligure, che ha impiegato appena 1h41? di gioco per disfarsi della wild card americana con il punteggio di 6-3 6-2 6-1. . The post Highlights Arnaldi-Svajda 6-3 6-2 ... (Sportface)

Highlights Arnaldi-Nishikori, quarti Masters 1000 Montreal 2024 (VIDEO) - Ora sfiderà Andrey Rublev, che invece battendo in tre set il numero uno al mondo ci ha privato di un derby in semifinale. Il video con gli Highlights di Matteo Arnaldi-Kei Nishikori, match valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montreal. C’è un italiano in semifinale in Canada, ma ... (Sportface)