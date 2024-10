Gara compromessa Troppi errori dell’arbitro

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Oggi l’arbitro ha compromesso ladall’inizio alla fine". Con questa frase,usata in conferenza stampa da Roberto Stellone, si può riassumere l’incontro tra Sestri Levante e Vis Pesaro, finito 1-1. Una partita nervosa fin da subito, ulteriormente infuocata da una direzione diche ha provato a placare gli animi usando soltanto i cartellini gialli. Particolarmente recriminati dal mister biancorosso sono gli episodi che riguardano l’ammonizione di Bove, le due rifilate Coppola (espulso) e il rigore non fischiato a Palomba nel finale. "Mi scoccia tornare a casa solo con un punto". Ai microfoni della sala stampa, Stellone non riesce a nascondere l’amarezza. Questa delusione è figlia di un’altra buona prestazione: "Faccio veramente i complimenti ai ragazzi", commenta, in merito all’incontro. (Sport.quotidiano)