G7 Pari opportunità, Roccella: "Eliminare stereotipi che tolgono libertà alle donne" (Di domenica 6 ottobre 2024) La ministra per le Pari opportunità ha sottolineato che una delle priorità del governo italiano è quella di debellare la violenza economica dal Paese, ovvero la privazione della libertà finanziaria nei confronti di un individuo L'articolo G7 Pari opportunità, Roccella: "Eliminare stereotipi che tolgono libertà alle donne" proviene da Il Difforme.

G7, Ministra per le Pari Opportunità Roccella: “Prima inclusione deve essere quella delle donne” - “C’è bisogno che le donne siano libere di scegliere se avere una carriera o se avere una vita privata come vogliono, avendo […]. Il Ministro per le Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella è intervenuta alla “G7 – Industry Stakeholders Conference: Bridging Gaps and Building Futures”, organizzata a ... (Sbircialanotizia)

G7 a Matera sulle pari opportunità: iniziata la riunione ministeriale - Le delegazioni esaminano […]. Il vertice è presieduto dalla ministra per le pari opportunità, la famiglia e la natalità Eugenia Roccella A Matera, nel Palazzo Lanfranchi dei Musei nazionali, è iniziato il vertice ministeriale del G7 sulle pari opportunità e sull'empowerment femminile, presieduto ... (Sbircialanotizia)

Parità di genere, opportunità per aziende e territorio - L'evento è stato organizzato in collaborazione con Noiwelfare Srl e moderato dal suo. . . Si è svolto nella sede di Cattel, a Noventa di Piave, un incontro dedicato alla Parità di genere nelle imprese e alla relativa certificazione, considerata un fattore strettamente collegato al benessere ... (Veneziatoday)