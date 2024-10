Frattesi si adatta a Inter-Torino e trova più lucidità (Di domenica 6 ottobre 2024) Davide Frattesi rimane in campo dall’inizio alla fine in Inter-Torino (3-2). Giocando una partita all’assalto ma di grande precisione. SECONDA DI FILA – Davide Frattesi trova la seconda maglia da titolare consecutiva in Serie A. Complice l’assenza di Nicolò Barella, il numero 16 parte dal primo minuto in Inter-Torino. E stavolta rimane in campo fino alla fine. Senza trovare il gol come a Udine, grazie alla serata magnifica di Marcus Thuram. Tuttavia i granata rinunciano ben presto a imporre il proprio gioco, permettendo a Frattesi di giocare nel suo modo preferito. Grazie anche all’esplicito inclinamento dell’Inter nella risalita del campo. E questo si traduce in un dato sorprendente nella gestione del pallone. SEMPRE SUL PEZZO – Il baricentro basso del Torino (41,7 metri di media, secondo il report ufficiale della Lega Serie A) favorisce l’assedio dell’Inter. (Inter-news) (Di domenica 6 ottobre 2024) Daviderimane in campo dall’inizio alla fine in(3-2). Giocando una partita all’assalto ma di grande precisione. SECONDA DI FILA – Davidela seconda maglia da titolare consecutiva in Serie A. Complice l’assenza di Nicolò Barella, il numero 16 parte dal primo minuto in. E stavolta rimane in campo fino alla fine. Senzare il gol come a Udine, grazie alla serata magnifica di Marcus Thuram. Tuttavia i granata rinunciano ben presto a imporre il proprio gioco, permettendo adi giocare nel suo modo preferito. Grazie anche all’esplicito inclinamento dell’nella risalita del campo. E questo si traduce in un dato sorprendente nella gestione del pallone. SEMPRE SUL PEZZO – Il baricentro basso del(41,7 metri di media, secondo il report ufficiale della Lega Serie A) favorisce l’assedio dell’

Inter-news - Frattesi si adatta a Inter-Torino e trova più lucidità

