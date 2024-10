Fiorentina-Milan, show dei portieri: De Gea eroico, para due rigori (Di domenica 6 ottobre 2024) ROMA, 6 ottobre 2024 – Protagonisti indiscussi del match tra Fiorentina e Milan sono stati i portieri. Il portiere viola, lo spagnolo David De Gea, ha compiuto una doppia prodezza, neutralizzando ben due rigori nel corso della serata. Il primo intervento decisivo è arrivato su un rigore calciato da Theo Hernandez, bloccato con una parata spettacolare. Il secondo rigore parato è stato su Abraham, che ha cercato di incrociare con il destro, ma De Gea si è fatto trovare pronto. Non da meno è stato il portiere del Milan, Mike Maignan, che a sua volta ha parato un rigore a Moises Kean. L’attaccante viola, però, non ha calciato in maniera impeccabile, facilitando l’intervento del numero uno rossonero. La partita si è così trasformata in un vero e proprio duello tra i due estremi difensori, regalando emozioni ai tifosi e lasciando il risultato in bilico fino all’ultimo. (Di domenica 6 ottobre 2024) ROMA, 6 ottobre 2024 – Protagonisti indiscussi del match trasono stati i. Il portiere viola, lo spagnolo David De Gea, ha compiuto una doppia prodezza, neutralizzando ben duenel corso della serata. Il primo intervento decisivo è arrivato su un rigore calciato da Theo Hernandez, bloccato con unata spettacolare. Il secondo rigoreto è stato su Abraham, che ha cercato di incrociare con il destro, ma De Gea si è fatto trovare pronto. Non da meno è stato il portiere del, Mike Maignan, che a sua volta hato un rigore a Moises Kean. L’attaccante viola, però, non ha calciato in maniera impeccabile, facilitando l’intervento del numero uno rossonero. La partita si è così trasformata in un vero e proprio duello tra i due estremi difensori, regalando emozioni ai tifosi e lasciando il risultato in bilico fino all’ultimo. (Thesocialpost.it)

Thesocialpost.it - Fiorentina-Milan, show dei portieri: De Gea eroico, para due rigori

