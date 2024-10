Empoli, D’Aversa POLEMICO: «Gol di Zaccagni a tempo SCADUTO, forse NON funzionava il cronometro. La Lazio ci ha PROVOCATO, non me l’aspettavo» (Di domenica 6 ottobre 2024) Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, dopo la sfida del campionato di Serie A contro la Lazio. Tutti i dettagli in merito Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra Lazio-Empoli, terminata 2-1. SODDISFATTO PER LA PRESTAZIONE – «Sicuramente si, i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione. Nonostante il rigore sbagliato della Lazio il (Di domenica 6 ottobre 2024) Le parole di Roberto, allenatore dell’, dopo la sfida del campionato di Serie A contro la. Tutti i dettagli in merito Robertoha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra, terminata 2-1. SODDISFATTO PER LA PRESTAZIONE – «Sicuramente si, i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione. Nonostante il rigore sbagliato dellail (Calcionews24)

Calcionews24 - Empoli D’Aversa POLEMICO | Gol di Zaccagni a tempo SCADUTO forse NON funzionava il cronometro La Lazio ci ha PROVOCATO non me l’aspettavo

Empoli, D’Aversa: “Dispiacere per il risultato, ma grande prestazione” - Deve lavorare senza porsi limiti. Così il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Lazio. È tecnico, ma fa anche tanti chilometri. Nel primo tempo ci siamo innervositi con alcune situazioni. “C’è dispiacere per il risultato, ma i ragazzi ... (Sportface)

D’Aversa: «Lazio brutto cliente, ma vogliamo giocarcela. L’Empoli ragionerà TATTICAMENTE così» - PAROLE – «Sotto l’aspetto tattico ragioniamo sulle caratteristiche della squadra avversaria e la Lazio ha dei giocatori che se gli concedi […]. Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico delL’Empoli, prima del calcio d’inizio della partita dei toscani in casa della Lazio Il tecnico azzurro Roberto ... (Calcionews24)

Lazio-Empoli, D’Aversa: “Per noi a Roma sarà molto difficile” - . La classifica vede Empoli in alto con 10 punti: “I numeri sono importanti, ma non adesso. Non dobbiamo scendere in campo preoccupati, ma con intelligenza, personalità e senza presunzione”. Hanno fatto molto turn over in settimana. Il discorso fatto ai ragazzi è quello di mettere davanti le ... (Corrieretoscano)