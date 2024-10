Da quando sei sparita dalla tv | Selvaggia Lucarelli-Barbara D' Urso volano stracci su Rai 1

(Di domenica 6 ottobre 2024) Attesissimo, è arrivato il momento che molti volevano gustarsi:D'nei panni di "ballerina per una notte" a Ballando con le stelle, il programma del sabato sera in onda su Rai 1, il tutto nella puntata del 5 ottobre. Ma, soprattutto, Carmelita contro la nemica giurata,, come ring lo studio di Milly Carlucci. E ancor prima di ballare, la D'è passata all'attacco, il tutto in una clip registrata dietro le quinte e mostrataconduttrice prima di scendere in pista. Nel video, l'ex conduttrice Mediaset si è prestata a una riflessione sul concetto di "trash", affermando: "Mi spiegate perché questo oggi è trash ma domani non lo è più? Perché quello che fa la D'è trash e quello che fanno altri non lo è? Questo è trash e quello non è trash. Questo oggi è trash e domani non lo è. (Liberoquotidiano)