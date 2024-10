Coppa del Mondo Zurloni podio storico Secondo nella Speed

(Di domenica 6 ottobre 2024) Per l’Italia dell’arrampicataarriva un altro traguardo. E come spesso è accaduto negli ultimi quattordici mesi la firma è del lombardo Matteo. Il 22enne di Segrate ha chiuso la stagione dei grandi eventi con una prestigiosa medaglia d’argento ottenutaclassifica generale didel. Nell’ultima tappa dell’importante circuito mondiale, andata in scena a Seoul,ha chiuso con un agrodolce quarto posto maturato dopo due cadute consecutive tra semifinale e finale per il terzo posto. Ma l’importante piazzamento ha permesso all’azzurro di terminaregraduatoria complessiva con 2805 punti, dietro solo al fenomeno americano Samuel Watson (terzo il cinese Xinshang Wang). (Sport.quotidiano)