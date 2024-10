Carlo Conti conduce lo spettacolo evento Cento – Un secolo di Servizio Pubblico (Di domenica 6 ottobre 2024) Carlo Conti conduce Cento, un secolo di Servizio Pubblico dal passato al futuro: su Rai 1 uno spettacolo-evento con Valerio Lundini, Renzo Arbore, Ficarra e Picone e tanti altri ospiti “URI – Unione Radiofonica Italiana. Stazione Radiofonica di Roma, metri 1.425. Sono le ore 21.00 del 6 ottobre 1924. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera”. Con queste parole inizia, 100 anni fa, il Servizio Pubblico Radiotelevisivo. Un’avventura emozionante e irripetibile, che attraversa e racconta 100 anni di storia del nostro Paese. Con questo spettacolo-evento, realizzato in diretta nella splendida scenografia del Palazzo dei Congressi di Roma Eur, la Rai vuole riproporre al Pubblico alcuni dei sapori e delle emozioni che il Servizio Pubblico ha raccontato in centinaia di migliaia di ore di trasmissione. (Di domenica 6 ottobre 2024), undidal passato al futuro: su Rai 1 unocon Valerio Lundini, Renzo Arbore, Ficarra e Picone e tanti altri ospiti “URI – Unione Radiofonica Italiana. Stazione Radiofonica di Roma, metri 1.425. Sono le ore 21.00 del 6 ottobre 1924. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera”. Con queste parole inizia, 100 anni fa, ilRadiotelevisivo. Un’avventura emozionante e irripetibile, che attraversa e racconta 100 anni di storia del nostro Paese. Con questo, realizzato in diretta nella splendida scenografia del Palazzo dei Congressi di Roma Eur, la Rai vuole riproporre alalcuni dei sapori e delle emozioni che ilha raccontato in centinaia di migliaia di ore di trasmissione. (spettacolo.eu)

spettacolo.eu - Carlo Conti conduce lo spettacolo evento Cento – Un secolo di Servizio Pubblico

Juventus, l'allenamento alla Continassa: Conceicao corre e vede il rientro. E Douglas Luiz conduce il gioco - Solitario, ma in ripartenza. C`è un campo tutto per Francisco Conceicao, alla Continassa: è pieno di coni verdi e gialli, di ostacoli e percorsi.... (Calciomercato)

Tale e Quale Show: al via la 14esima edizione. Conduce Carlo Conti, in gara 11 protagonisti - 000 euro verrà interamente devoluto dalla Rai alla Fondazione per la Ricerca sul Cancro. In questa edizione il ‘Campione di Tale e Quale 14° edizione’ sarà proclamato nell’ottava e ultima puntata in onda l’8 novembre. ROMA – Uno degli appuntamenti televisivi più seguiti da pubblico e critica, ... (Lopinionista)

Vanoli come Penelope, fa e disfa, conduce per 39' si fa rimontare e soccombe al supplementare - Esordio casalingo per la Vanoli Cremona che dopo la sconfitta patita in quel di Tortona si presenta ai suoi tifosi alla ricerca dei primi due punti in campionato; ospite di giornata è la UnaHotels Reg ...(sportgrigiorosso)

servizio pubblico - Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, ‘Cento’ è scritto da Carlo Conti, Giorgio Cappozzo, Mario d’Amico, Emanuele Giovannini, Ludovico Gullifa, Leopoldo Siano. Le coreografie sono di ...(fm-world)

"Cento" con Carlo Conti, stasera in tv: scaletta e ospiti - Ancora celebrazioni su Rai 1, che oggi, 6 ottobre, trasmette dalle 21.30 uno speciale dal titolo "Cento". Condotta da Carlo Conti, la trasmissione nasce per celebrare i 100 anni della radio italiana.(today)