Caos tasse Salvini | I banchieri paghino di più Forza Italia | Tassare i colossi del web

(Di domenica 6 ottobre 2024) Prosegue imperterrita la girandola di contradditorie dichiarazioni di esponenti della maggioranza in tema dialle imprese. Potenzialmente potrebbero essere oggetto di un prelievo aggiuntivo quasi tutti, alla fine, verosimilmente, non lo sarà nessuno e la misura prenderà la forma di un obolo affidato alla buona volontà. “Se qualcuno deve pagare qualcosa in più,e non gli operai”, ha tuonato oggi il segretario della Lega, Matteodal palco di Pontida. Ma sabato i due esponenti diMaurizio Gasparri e Antonio Tajani avevano ribadito il loro no ad un prelievo sulle banche. La famiglia Berlusconi, azionista al 30% di banca Mediolanum, non gradisce l’ipotesi. Quindi dal partito si guarda aidel web, ipotesi tecnicamente ardua da realizzare. (Ilfattoquotidiano)