Bimba di un anno muore per un malore vicino a Genova Ieri era stata dimessa dal pronto soccorso

(Di domenica 6 ottobre 2024) Una bambina di circa unè morta questa mattina a Moconesi, nell’entroterra del genovese di Levante. La piccola, secondo le prime informazioni, avrebbe avuto unin casa. I genitori hallertato il 118, sul posto insieme ad automedica, mobilitato anche l’elicottero ma per la piccola non c’è stato nulla da fare, il quadro clinico è precipitato nel giro di poco tempo. Sul posto anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, ma purtroppo ogni tentativo di salvarle la vita è stato vano. Da quanto emerge la bambina sarebbevisitata per problemi intestinali ina Lavagna nel quadro di un servizio ospedaliero pediatrico non gestito direttamente dalla Asl 4 territoriale. Qui ilpediatrico è gestito dal Gaslini, centro di eccellenza per le patologie pediatriche, con la formula del cosiddetto “Gaslini diffuso”. (Ilfattoquotidiano)