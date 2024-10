Bambina di un anno muore improvvisamente in casa, procura apre un fascicolo (Di domenica 6 ottobre 2024) GENOVA – La procura di Genova ha aperto un fascicolo per indagare sulle cause del decesso improvviso di una Bambina di un anno, avvenuto nella sua abitazione in un paese dell’entroterra genovese. L’autopsia sarà disposta nelle prossime ore per chiarire le circostanze della tragedia. I genitori della piccola hanno dato l’allarme dopo essersi resi conto delle condizioni critiche della figlia. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa, il personale del 118 e l’elisoccorso dei vigili del fuoco, ma nonostante i rapidi soccorsi, ogni tentativo di salvare la Bambina si è rivelato inutile. Secondo quanto riferito dai sanitari, la piccola avrebbe avuto una grave crisi intestinale, che le è stata fatale. I carabinieri sono intervenuti sul luogo insieme ai soccorritori per avviare i rilievi e contribuire alle indagini. (Di domenica 6 ottobre 2024) GENOVA – Ladi Genova ha aperto unper indagare sulle cause del decesso improvviso di unadi un, avvenuto nella sua abitazione in un paese dell’entroterra genovese. L’autopsia sarà disposta nelle prossime ore per chiarire le circostanze della tragedia. I genitori della piccola hdato l’allarme dopo essersi resi conto delle condizioni critiche della figlia. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa, il personale del 118 e l’elisoccorso dei vigili del fuoco, ma nonostante i rapidi soccorsi, ogni tentativo di salvare lasi è rivelato inutile. Secondo quanto riferito dai sanitari, la piccola avrebbe avuto una grave crisi intestinale, che le è stata fatale. I carabinieri sono intervenuti sul luogo insieme ai soccorritori per avviare i rilievi e contribuire alle indagini. (Thesocialpost)

Tragedia in mattinata: morta una bambina di un anno - Tragedia nel Comune di Moconesi, in una frazione del paese nell'entroterra genovese. Una bambina di un anno ha perso la vita in seguito a una crisi intestinale. Inutili tutti i tentativi di soccorso. È successo nella mattinata di domenica 6 ottobre 2024, una missione del 118 partita... (Genovatoday)

Genova, bimba di un anno muore in casa: procura apre fascicolo - GENOVA - La Procura di Genova ha aperto un fascicolo e sarà disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso improvviso a casa di una bambina di un anno in un paese dell'entroterra di Genova.(primocanale)

Bambina di un anno morta improvvisamente per una crisi intestinale. Il dramma a Genova, aperta un'inchiesta - Dramma nell'entroterra di Genova, dove una bambina di appena un anno è morta improvvisamente. Per chiarire le cause del decesso, la Procura ha aperto un'inchiesta e ...(leggo)