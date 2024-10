Attentato terroristico a Jaffa: la settima vittima è un italiano (Di domenica 6 ottobre 2024) Il 33enne Victor Green possedeva la doppia cittadinanza. Si tratta di una delle vittime che i terroristi hanno freddato la sera del 1° ottobre (Di domenica 6 ottobre 2024) Il 33enne Victor Green possedeva la doppia cittadinanza. Si tratta di una delle vittime che i terroristi hanno freddato la sera del 1° ottobre (Ilgiornale)

Attentato terroristico scampato a Bergamo: presa di mira una chiesa in centro - . Sventato un Attentato terroristico a Bergamo: è stato arrestato un giovane che pianificava di attaccare una chiesa del centro città. Le attività dell’intelligence. Il terrorismo islamico si affaccia anche nel nostro Paese: nella mattina di ieri 4 ottobre è stato sventato un Attentato ad una ... (Lalucedimaria)

Un italiano tra le vittime dell'attentato di Jaffa - Victor Green, 33 anni, probabilmente di Milano la settima vittima dell'attentato terroristico del 1 ottobre scorso in Israele ...(rainews)

Cittadino italiano settima vittima dell'attentato a Jaffa - La settima vittima dell'attentato a Jaffa del primo ottobre è un cittadino italiano, Victor Green, di 33 anni. Lo ha confermato l'ambasciata italiana a Tel Aviv in seguito ad accertamenti con l'Interp ...(ansa)