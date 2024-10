Adelaida vince il Comisso Adrian Bravi premiato a Treviso

(Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo aver più volte sfiorato quest’anno la vittoria, lo scrittore recanateseha ottenuto uno dei più importanti premi letterari italiani: il Premio Giovanni. Ieri al teatro comunale disono state proclamate le opere vincitrici della 43ª edizione e al libro di, "" – storia romanzata della pittrice recanateseGigli – è stato assegnato il primo premio per la sezione biografie. Appena una settimana fa lo stesso romanzo, edito da Nutrimenti, aveva ottenuto la piazza d’onore al Premio Procida e la scorsa primavera era stato selezionato per la dozzina dello Strega. Il libro è l’undicesimo romanzo che, nato a Buenos Aires, ha pubblicato in lingua italiana. Egli, che dalla fine degli anni ‘80 vive a Recanati, aveva esordito infatti come narratore nel 1999 in lingua spagnola. (Ilrestodelcarlino)