Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024)DEL 5 OTTOBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCONE E’ SOSPESA TRA PRIVERNO E FONDI IN DIREZIONE NAPOLI CAUSA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SEDE FERROVIARIA: POSSIBILI RITARDI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI; RIPRESA INVECE LA CIRCONE NEL NODO DI, SOSPESA IN PRECEDENZA A CAUSA DI INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE NELLA STAZIONE DIOSTIENSE; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE FERROVIE, PERMANE RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-FIRENZE IN DIREZIONE FIRENZE, QUI PER GUASTO AD UN TRENO NEI PRESSI DI ORTE: RITARDI ACCUMULATI FINO A 15 MINUTI PER INTERCITY E REGIONALI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral