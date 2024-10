Scotti si va in scena L’esordio è un’incognita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sarà la Virtus Academy Benevento a tenere a battesimo l’Use Rosanella nuova stagione di Serie A2 Femminile. Un esordio con molte incognite per le biancorosse, a partire dal fatto che la prima partita è sempre particolare, ma soprattutto per l’avversario di giornata che è un’assoluta novità per la squadra di coach Alessio Cioni e di cui, di conseguenza, in casa Use Rosa si sa ben poco. Palla a due domani pomeriggio alle 16.30 al Pala Tedeschi di Benevento con arbitri Caldarola di Ruvo di Puglia e Schena di Castellana Grotte (Ba), un orario anticipato rispetto alle canoniche 18 per facilitare poi il rientro in Toscana della squadra empolese.