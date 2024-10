Roma multa al Crazy Pizza | Offriremo un fiore a tutti Il Comune replica all’attacco di Briatore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Vuole fare da esempio, ma non capisce che per prima cosa occorre seguire le regole, che valgono per. È stato spiacevole e inadeguato: non si può avere una reazione del genere per unalecita, da neanche 400 euro, soprattutto se si vuole fare da modello. Qualsiasi sia la tua attività, se si trova a, cioè in una delle aree più prestigiose del mondo, non è l’attività che dà lustro a via Veneto, semmai il contrario”. Non le manda a dire. Il presidente alle attività produttive diCapitale, Andrea Alemanni,deciso a Flavio. “I fiori sono il simbolo del mio locale. Ma capisco che apreferiscano la spazzatura”, era stato l’attacco all’amministrazione comunale dopo lache ilin via Veneto ha ricevuto per le decorazioni floreali fatte realizzare sul muro. “Non so come abbiate fatto a votarli. Sono odiatori sociali.