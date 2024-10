News SSC Napoli il gol di McTominay nella storia | soltanto due azzurri più veloci di lui

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il gol a inizio match siglato da Scottè tra i piùdelladella SSCin due sono riusciti a fare meglio in questi ultimi anni. Iltorna a sognare: i tre punti conquistati in casa contro il Como regalano ad Antonio Conte e ai suoi calciatori una sosta per le Nazionali (la seconda stagionale, ndr) da primi in classifica, a prescindere da quali saranno gli altri risultati della giornata del campionato di Serie A in corso. Uno scenario che mette i tifosi nelle condizioni di ritrovare un entusiasmo che, alle pendici del Vesuvio, mancava davvero da troppo tempo.