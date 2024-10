MotoGP Marc Marquez | Un’ottima gara e un podio importante Che battaglia con Bastianini!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024)è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Motegi abbiamo assistito ad unasu distanza ridotta ricca di emozioni tra cadute (soprattutto quella di Pedro Acosta quando era al comando), sorpassi e difese strenue come nel duello tra lo spagnolo ed Eneaa due giri dalla fine, con il romagnolo che ha saputo tenere la piazza d’onore davvero con i denti. Francesco Bagnaia ha invece vinto con appena 181 millesimi su Enea, con il Cabroncito che ha concluso al terzo posto a 349. Quarto posto per Jorge Martin a 2.4 dalla vetta, quinto per Franco Morbidelli a 4.3 mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 4.4. Settimo Alexa 11.4, ottavo Jack Miller a 11.8, quindi nono Maverick Vinales a 11.