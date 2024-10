Medioriente contro i nemici bisogna combattere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Caro direttore, diversamente da Cacciari, maestro infallibile che ha sempre ragione anche se dice l'opposto nello spazio di pochi mesi (adesso per lui Israele e gli Usa stanno sbagliando tutto nel reagire agli attacchi di Hamas, di Hezbollah e dell'Iran). Noi facciamo un discorso terra terra basato solo sui fatti. È incontestabile che fra la Russia e l'Ucraina lo Stato aggressore è il primo. Dopo l'aggressione di terra, in parte bloccata dalla Resistenza Ucraina, da allora la Russia sta bombardando dal suo territorio in modo sistematico l'Ucraina con obiettivi civili quali scuole e ospedali e infrastrutture di ogni tipo. In questo modo la Russia punta sul fatto che, al sopravvenire dell'inverno, l'Ucraina sia ridotta al buio e al gelo.